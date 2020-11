Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iliad affiche une croissance de 6,3% au T3, continue de recruter des abonnés Reuters • 17/11/2020 à 07:59









PARIS, 17 novembre (Reuters) - Iliad ILD.PA a enregistré une croissance de 6,3% de son chiffre d'affaires à 1,42 milliard d'euros au troisième trimestre, pour lequel l'opérateur télécoms a revendiqué mardi la place de numéro un en France pour les recrutements d'abonnés au fixe. La maison-mère de Free a recruté 299.000 nouveaux abonnés pour la fibre en France sur la période juillet-septembre, ce qui lui permet d'en compter un peu plus de 2,5 millions et de confirmer son objectif d'atteindre les 2,8 millions en fin d'année. Au total, le groupe de Xavier Niel a élargi sa clientèle à son offre fixe de 99.000 abonnés sur le trimestre, sa meilleure performance depuis les trois derniers mois de 2012. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris 0.00%