ILIAD a levé 650 millions d'euros d'obligations

(AOF) - Mercredi, Iliad a placé un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros. Avec cette émission, le groupe de télécom renforce sa position de premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations seniors, avec un encours de plus de 3 milliards d'euros. La dernière émission obligataire d'iliad datait d'avril 2018. Cet emprunt présente une maturité de 6 ans (soit une échéance au 17 juin 2026) et un coupon annuel de 2,375%.

'Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande avoisinant les 2 milliards d'euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de la solidité de la stratégie et des perspectives d'iliad, mais aussi de la qualité de sa structure financière", a souligné la société.

Cette émission permet au groupe de tirer avantage d'un marché solide pour augmenter sa liquidité et allonger la maturité de sa dette. Elle vient soutenir son développement en France et en Italie ainsi que la poursuite du déploiement de ses infrastructures Fibre et Mobile.

Iliad assure poursuive ainsi avec confiance la montée en puissance de son plan Odyssée 2024.

