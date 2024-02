Île-de-France Mobilités annonce la commande de 103 rames de métro à Alstom, pour un montant avoisinant 1,1 milliard d'euros

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Île-de-France Mobilités a annoncé mercredi la commande de 103 nouvelles rames de métro à Alstom, destinées au métro parisien, pour un montant "évalué à près d'1,1 milliard d'euros courants hors taxes".

"Cette nouvelle commande vise à permettre à Alstom de sécuriser ses chaînes d’approvisionnement tout en s’adaptant à l’avancée des travaux d’infrastructures nécessaires sur les lignes", précise l'autorité régionale des transports dans un communiqué.

Ces rames, "déployées entre 2027 et 2029" seront à destination de la ligne 13 sur son ensemble et d'une partie des lignes 8 et 12 du métro parisien.

Si Île-de-France Mobilités "accélère et finance" la commande de ces rames, c'est à la RATP qu'il revient techniquement d'effectuer la commande.

"Île-de-France Mobilités demande à la RATP de commander dès que possible ces rames et de respecter les plannings de livraison et de mise en service", selon le communiqué d'IdF.

"Une commande pour compléter les lignes 8 et 12, ainsi que les lignes 3 et 7, interviendra prochainement", ajoute par ailleurs Île-de-France Mobilités dans le même communiqué.

Cette nouvelle salve de rames complète et dépasse la précédente, en 2019, lorsqu'Île-de-France Mobilités et la RATP avaient commandé 44 rames pour les lignes 10, 3bis et 7bis du réseau francilien, réparties à l'époque à 50/50 entre les constructeurs Alstom et Bombardier.

En tout, ce sont donc 8 lignes de métro (3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13) qui seront pourvues de ces nouvelles rames.

"Leur arrivée, prévue dès 2025 sur la ligne 10, s'inscrit dans une politique générale d'accélération et de la modernisation du réseau de métro", est-il écrit dans le communiqué.

"Cette politique a permis d’enclencher des investissements sans précédent, à hauteur de près de 10 milliards d'euros d'ici 2035", assure Île-de-France Mobilités.