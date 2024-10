Il ne suffit plus d’arbitrer la cote française pour produire de la performance

Les mauvaises langues disent que les commentateurs boursiers sont comme les journalistes : ils ne peuvent que se répéter ou se contredire.

Les mauvaises langues disent que les commentateurs boursiers sont comme les journalistes : ils ne peuvent que se répéter ou se contredire. Des deux maux, mieux vaut choisir le premier ! On ne le répètera jamais assez, nous avons bénéficié d'un très long cycle haussier qui a débuté début 2009 au lendemain de la crise des « subprime » et a donné lieu à une hausse spectaculaire de 430% de l'indice MCSI World. Du jamais vu de mémoire de boursier… Rien n'indique que nous sommes à la veille d'un effondrement des cours, mais il faut garder à l'esprit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Face à cette situation, la solution n'est pas du tout de vendre de peur que le ciel nous tombe sur la tête, mais plutôt de diversifier ses placements. C'est là que le risque de répétition intervient : comme nous l'avons maintes fois expliqué dans cette chronique, les investisseurs individuels doivent ouvrir l'allocation géographique de leur portefeuille hors France et de la zone euro.

Le commerce mondial a tendance à ralentir sur à peu près tous les continents, mais il existe d'énormes disparités de croissance d'une région à l'autre. Depuis que le gouvernement allemand a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2024, avec en perspective une deuxième année de récession, la zone euro risque de voir sa croissance approcher le zéro absolu cette année. De l'autre côté de l'Atlantique, la Fed attend toujours entre 2,25 et 2,5% de progression de l'activité cette année. En Asie, le plan de relance mis en place par la Chine a peu de chance d'atteindre les 5% de hausse du PIB souhaités par Pékin, mais la Banque mondiale estime que le pays devrait parvenir à une progression honorable de 4,8% cette année. De tels écarts ne peuvent qu'inciter les investisseurs à sortir de leur coquille pour partir à la recherche de opportunités de placements.

Surtout, quand les écarts constatés sur le plan économique se retrouvent dans les anticipations de bénéfices des entreprises. A quelques jours du coup d'envoi des publications de résultats du troisième trimestre, les analystes continuent de réviser à la baisse leurs estimations de profits des sociétés dans la zone euro, avec une progression désormais limitée à 2,8%. Le même chiffre est attendu pour l'ensemble de l'année, loin des 4,5% encore anticipés en juin dernier. Aux Etats-Unis, la mire a également été revue à la baisse, avec une hausse attendue de 4,2% des bénéfices trimestriels, contre 7,8% en juin. Les prévisions ont été elles aussi fortement dégradées, mais compte tenu de la résilience de l'économie américaine, il n'est pas exclu que nous assistions outre-Atlantique à de bonnes surprises par rapport à des attentes ayant peut-être été trop sévèrement dégradées.

Avec un multiple moyen de 26 fois les profits attendus pour cette année sur les sociétés du S&P 500, les valeurs américaines se paient certes cher par rapport à un PER de 17 pour les sociétés de l'Eurostoxx 60, mais la dynamique bénéficiaire est plus forte de l'autre côté de l'Atlantique. Les calculs des multiples de capitalisation sur les valeurs chinoises ne permettent pas toujours de parvenir à des résultats fiables. En revanche, le recul de près de 40% de l'indice MCSI China par rapport aux meilleurs niveaux du début de 2021 constitue un indicateur du rebond possible de la Bourse de Shanghai si le plan de relance annoncé est couronné de succès.

Les graphiques ci-contre montrent que tous nos portefeuilles sont parvenus à faire mieux que le CAC 40, en baisse de 6,3% sur les six derniers mois. L'indice de référence de la Bourse de Paris, privé de ses soutiens habituels, notamment de la hausse des valeurs du luxe, et handicapé par l'état préoccupant de nos finances publiques, affiche pour la première fois depuis longtemps une très nette sous-performance par rapport à l'indice Eurostoxx 50 à peu près étale sur la même période. La résistance de nos portefeuilles s'explique à la fois par nos choix d'allocation qui ont consisté à réduire la part des valeurs du secteur du luxe durant l'été. Nous nous sommes également tenus à l'écart du secteur automobile, en ayant vendu toutes nos actions Stellantis et Renault, ainsi que nos titres STMicroelectronics. Le renforcement de la part des liquidités au cours de l'été, alors que le marché était au plus mal, a également contribué à soutenir la performance.

L'autre élément de soutien est bien sûr l'ouverture de nos portefeuilles vers d'autres horizons. Tout d'abord l'entrée dès le début de l'année de plusieurs grandes valeurs allemandes qui, en dépit d'un net ralentissement de l'activité outre-Rhin, ont nettement mieux résisté que nos champions français. En second lieu, l'entrée plus récente de trackers indexés sur les valeurs américaines de nouveaux proches de leurs plus hauts historiques. Une première position a aussi été initiée sur un ETF Amundi MCSI China.

Quelle stratégie pour les mois à venir ? Il y a du vécu dans le titre de ma chronique hebdomadaire : il ne suffit plus en effet d'arbitrer la cote française pour produire de la performance. Chacun d'entre nous a éprouvé ce sentiment de tourner en rond en se contentant de procéder à des arbitrages habituels sur le CAC 40, le SBF 120 ou sur les petites valeurs françaises. Le compte n'y est pas et le risque de découragement est réel. Les marchés sont devenus beaucoup plus sélectifs. Ils sont surtout très bien arbitrés de sorte que faute de dynamique de croissance suffisante dans la zone euro, il devient difficile de trouver de nouvelles idées d'investissement. D'un côté, les mauvaises surprises sur les résultats sont très sévèrement sanctionnées. De l'autre, les niveaux de valorisations sont tels que pour susciter un rebond durable, il faut des très bonnes nouvelles, ce qui devient plus difficile dans un contexte de faible croissance. Dès lors, la meilleure des stratégies consiste à élargir son terrain d'investigation à d'autres territoires. Les semaines à venir seront marquées par les publications des résultats avec de meilleures chances d'être agréablement surpris aux Etats-Unis ou en Asie, plutôt que dans la zone euro. D'un côté l'Allemagne ralentit, de l'autre plusieurs pays très endettés, comme la France, l'Italie et l'Espagne s'apprêtent à taxer d'avantage les entreprises, ce qui risque de ne pas produire le meilleur effet sur les perspectives bénéficiaires. Les annonces attendues de la part des autorités chinoises qui devraient préciser ce week-end la teneur de leur plan de soutien à la croissance sont très attendues. Elles sont susceptibles relancer le secteur industriel dans la zone euro très dépendant de la demande chinoise, elles pourraient aussi redonner un coup de fouet au secteur du luxe très éprouvé depuis plusieurs mois. Les investisseurs ont enfin peu de prises sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis et en Europe qui conditionne le rythme de la baisse des taux d'intérêt.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine