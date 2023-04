"Il n'y a pas de risque de réédition du scénario de la crise de 2008" (BNY Mellon IM)

(AOF) - « Nous ne sommes pas face à un scénario ‘2008 – bis’ », affirment les équipes d'investissement de BNY Mellon IM, car « la similitude des termes employés pour décrire la crise ne permet pas de conclure que l'histoire se répète ». Pour elles cependant, « il n’est pas impossible que les événements de 2008 soient à l'origine des tensions actuelles ». Shamik Dhar, Chef économiste de BNY Mellon IM, prône « un positionnement défensif et flexible » qui se traduit par « une préférence pour les instruments quasi monétaires et les emprunts souverains qui offrent actuellement des rendements attrayants ».

Plus de 15 ans après la crise de 2008, le monde se trouve à nouveau dans un environnement de hausse des taux et de lutte contre l'inflation. Cependant si la volatilité et le sentiment baissier suscités par l'effondrement de la banque régionale américaine Silicon Valley Bank (SVB) le 12 mars et le rachat " en urgence " de Credit Suisse le 19 mars sont préoccupants, il est à remarquer que " " la panique bancaire a été déclenchée par des inquiétudes concernant la rentabilité des établissements, et que " le secteur bancaire était déjà fragilisé avant l'affaire SVB".

" En ce qui concerne le secteur financier, nous n'observons aucun risque systémique " déclare Martin Chambers, Analyste crédit chez Newton " Plus précisément, nous considérons Credit Suisse comme un problème isolé et très spécifique au sein de l'espace bancaire européen. La banque était mal gérée et dans le rouge depuis plusieurs années, sans compter d'évidentes lacunes en matière de contrôle ".

" Les exigences de fonds propres imposées aux banques après 2008 se traduisent, pour la plupart des établissements, par des positions en capital solides et une qualité de crédit robuste ", souligne Euan Munro, CEO de Newton Investment Management.

Selon lui cependant, " les banques centrales auront moins de marge de manœuvre qu'en 2008 si l'environnement de hausse des taux commence à entamer les coussins de fonds propres ".