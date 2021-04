Il faut maîtriser sa politique tarifaire pour préserver sa rentabilité, souligne Amplegest

(AOF) - Afin de conserver leurs capacités bénéficiaires et continuer à créer de la valeur sur le long terme, les entreprises doivent être en mesure de maîtriser pleinement leur politique tarifaire, rappelle Amplegest. Dans un contexte de hausse des matières premières, réussir à répercuter ces coûts et, donc, à imposer des hausses de prix constitue un levier primordial pour préserver sa rentabilité, souligne la société de gestion.

