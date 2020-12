Il faudra renforcer son exposition aux actifs alternatifs en 2021, estime UBP

(AOF) - Vu la volatilité et après la baisse des marchés actions mondiaux, les investisseurs devraient accroître leur exposition à des actifs alternatifs tels que les hedge funds, les produits structurés, ou encore les options et les "futures" pour diversifier leur allocation par rapport à des portefeuilles traditionnels en actions et en obligations, estime UBP dans ses perspectives d'investissement 2021. Les marchés financiers restant incertains, ces actifs permettent ainsi de tirer parti des opportunités offertes par les épisodes de volatilité, souligne le gérant.