Il est urgent d'investir dans les énergies vertes, souligne Vontobel AM

(AOF) - La récente flambée des prix de l'énergie a braqué tous les projecteurs sur la COP26, qui réunira dès dimanche les dirigeants internationaux sur les thèmes du climat et de l'énergie verte, observe Elena Tedesco, gérante chez Vontobel. Les partisans de l'énergie " brune " ont été prompts à imputer la flambée des prix de l'énergie à une décarbonisation trop hâtive de la production énergétique.

Cependant ajoute-t-elle, les pénuries d'énergie actuelles nous montrent qu'il est urgent de déployer plus rapidement les solutions d'énergies vertes et renouvelables ainsi que les infrastructures de stockage et de réseaux d'énergie qui vont avec.

Les investissements dans les entreprises innovantes peuvent permettre d'amplifier ce processus et d'atténuer les effets néfastes sur les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales, assure Elena Tedesco.