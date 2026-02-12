Il est temps d'agir, déclarent les dirigeants de l'UE, pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La croissance de l'UE est inférieure à celle de ses principaux rivaux économiques

*

Le bloc est confronté à des droits de douane et à des restrictions sur des minéraux essentiels

*

La lenteur des décisions frustre aussi les dirigeants de l'UE

*

Emmanuel Macron propose une date limite de juin pour les décisions de l'UE ou de procéder par petits groupes

(Ajout de la réunion des 19 États de l'UE aux paragraphes 11 et 12) par Julia Payne et Philip Blenkinsop

Les dirigeants de l'Union européenne ont déclaré jeudi qu'il était urgent de trouver des moyens de réduire les coûts énergétiques et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur sans frontières de l'Union afin que les entreprises européennes puissent être compétitives et survivre à la rivalité économique agressive des États-Unis et de la Chine.

Bien que peu de décisions concrètes soient attendues de cette retraite dans un château belge, le rassemblement donnera des indications sur la capacité des 27 États membres de l'UE à surmonter leurs intérêts personnels et à adopter un plan d'action commun.

"Nous partageons le même sentiment d'urgence: notre Europe doit agir", a déclaré le président français Emmanuel Macron, à côté du chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux hommes, qui ne sont pas d'accord sur de nombreuses solutions possibles, sont arrivés ensemble à la réunion de l'UE.

De nombreux dirigeants ont partagé le même sentiment d'urgence et de frustration face à l'absence de progrès, dont ils sont en grande partie responsables, dans la poursuite de l'unification des économies de l'Union.

LES PAYS DE L'UE DOIVENT TROUVER DES COMPROMIS

"Il y a tant de paroles et si peu d'actions, et c'est l'occasion d'au moins inverser cette tendance", a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, a été encore plus direct: "Que des mots, des conférences et pas d'action."

Les discussions porteront notamment sur les moyens d'approfondir le marché unique de l'UE, d'aller de l'avant dans la mise en place d'une union des marchés financiers de l'UE afin de permettre à l'Union d'investir à grande échelle et de réduire les coûts énergétiques élevés de l'Europe. Ces sujets mettront à l'épreuve la volonté des États membres de faire des compromis sur leurs intérêts individuels.

S'ATTAQUER AUX COÛTS ÉLEVÉS DE L'ÉNERGIE

Le Premier ministre belge Bart De Wever a déclaré que "le principal problème de l'industrie européenne à l'heure actuelle est le coût de l'énergie", un jour après que des chefs d'entreprise eurent déclaré qu'il était vital que l'UE agisse dans ce domaine , car ils sont confrontés à des prix de l'électricité plus de deux fois supérieurs à ceux des États-Unis et de la Chine.

"Nous ne sommes pas compétitifs et nous risquons de perdre l'industrie pétrochimique, l'industrie sidérurgique, les métaux, et bien sûr, c'est la base de toute prospérité", a déclaré Bart De Wever.

Avant le sommet, un groupe restreint de 19 États membres de l'UE s'est réuni de manière informelle pour discuter de ces défis. L'Italie a déclaré qu'ils s'étaient mis d'accord sur une révision rapide de la taxation des émissions de CO2 .

Un diplomate de l'UE a déclaré que l'objectif principal de cette discussion était de rationaliser les réglementations, le marché unique de l'UE et de diversifier le commerce, en particulier en réponse aux tarifs douaniers américains.

L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE NE SONT PAS D'ACCORD SUR LA DIRECTION À PRENDRE

Si tous les États membres de l'UE souhaitent une Union plus compétitive, ils ne sont pas d'accord sur la manière d'y parvenir, et ce depuis des années.

Mardi, Emmanuel Macron a renouvelé son appel à l'UE pour qu'elle se lance dans des emprunts plus communs afin d'investir à grande échelle et de défier l'hégémonie du dollar. La France propose également une stratégie "Made in Europe" qui fixerait des exigences minimales en matière de contenu européen pour les biens achetés avec de l'argent public.

L'Allemagne n'est pas d'accord avec ces deux idées et affirme qu'il est essentiel de stimuler la productivité plutôt que de créer de nouvelles dettes. Elle insiste également sur la nécessité de conclure des accords commerciaux, comme avec le bloc sud-américain Mercosur , ce que la France rejette.

MACRON VEUT UNE DATE LIMITE POUR LES DÉCISIONS EN JUIN

Emmanuel Macron a suggéré que le sommet européen de juin soit la date limite pour prendre des décisions communes à tous les pays de l'UE.

"Nous devons agir rapidement et nous avons besoin de décisions concrètes d'ici juin", a-t-il déclaré. "Si, dans certains domaines, nous n'avançons pas à 27, nous avons le droit d'opter pour une coopération renforcée (entre moins de membres de l'UE) pour aller plus vite."

Les anciens premiers ministres italiens Mario Draghi et Enrico Letta, auteurs de deux rapports influents en 2024 sur le défi de la compétitivité de l'UE et son marché unique, ont été invités à partager leurs points de vue lors de la réunion de jeudi.

Mario Draghi a prévenu que l'UE risquait une "lente agonie" si elle ne procédait pas à des réformes urgentes sur plusieurs fronts.