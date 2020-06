Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Il est "probable" que la privatisation d'ADP ne soit pas avant 2022-Le Maire Reuters • 30/06/2020 à 08:58









PARIS, 30 juin (Reuters) - La privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) ADP.PA n'est pas d'actualité et il est "probable" qu'elle n'intervienne pas avant 2022, a déclaré mardi Bruno Le Maire. "Aller céder un actif au moment où il est bas parce qu'il y a moins de transport aérien et que le redressement du transport aérien prendra au moins deux ans, ce ne serait pas responsable vis-à-vis de l'argent des Français", a dit le ministre de l'Economie sur RMC et BFM. Lorsqu'il lui a été demandé si la privatisation d'ADP n'aurait pas lieu avant 2022, Bruno Le Maire a répondu: "C'est probable". (Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.33%