Il est important de maintenir une bonne diversification sur les actions, recommande AXA IM

"Nous continuons d'être sélectifs dans notre choix de valeurs et privilégions toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie, selon nous, de la capacité à générer des résultats et verser des dividendes dans la durée", conclut Gilles Guibout.

Les résultats trimestriels à venir seront également scrutés afin de mesurer l'impact de la hausse des coûts et les éventuelles inflexions dans les perspectives de croissance.

(AOF) - Au cours des prochaines semaines, les signes tangibles de ralentissement de la reprise économique en Chine et aux Etats-Unis pourraient peser sur les marchés actions, d'autant que les inquiétudes sur le niveau de l'inflation semblent s'accroître et que les banques centrales maintiennent leur volonté de réduction des programmes de rachat d'actifs d'ici la fin de l'année, écrit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

