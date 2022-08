Il est bien trop tôt pour s'emballer, estime Auris Gestion

Selon le consensus Bloomberg, un léger recul de l'inflation à 8,7% en juillet (contre 9,1% en juin) serait à attendre, avec une nouvelle accélération de l'indice " core CPI " (mesure de base de l'indice, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie).​

Aussi estime-t-il, si le symposium de Jackson Hole, qui se tiendra du 25 au 27 août, sera éclairant, il conviendra d'attendre le FOMC des 20 et 21 septembre pour confirmer l'attitude, normalement plus ferme encore, attendue de la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

(AOF) - La volatilité sur les marchés obligataires illustre l'incertitude des investisseurs face à la thématique de la hausse des taux d'intérêt, observe Sébastien Grasset, membre du directoire et directeur de l’Asset Management d’Auris Gestion. Or, un rebond du marché actions ne sera durable qu'une fois que cette incertitude sera passée, écrit le professionnel.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.