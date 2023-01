Ikory Asset Management recrute un nouveau chargé d’investissements

(AOF) - Afin d’accompagner au mieux les investisseurs (institutionnels français ou internationaux et family offices), dans leurs projets de valorisation et de développement dans l’immobilier résidentiel (toutes stratégies confondues, Core, Core+ ou value), Ikory Asset Management accueille un nouveau chargé d’investissements, Arthur Conan. Diplômé de Neoma Business School, Arthur Conan a débuté sa carrière en 2018 en tant qu'Analyste Acquisitions au sein du gestionnaire d'actifs américain Principal Global Investors,

Il a travaillé ensuite au sein de la joint-venture Credit Suisse / Qatar Investment Authority, nommée Aventicum Capital Management, à Zürich. Depuis 2021, il était Asset Manager au sein des équipes de Paref Investment Management.

Au cours de ses expériences, Arthur Conan a acquis une solide expertise financière et opérationnelle à travers l'acquisition et l'asset management d'actifs immobiliers diversifiés (acquisition et restructuration de bureaux, gestion et cession d'actifs retail, développement de résidences étudiantes) en France et à l'étranger.