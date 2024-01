Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ikonisys: record de production pour Hospitex information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 14:15









(CercleFinance.com) - Ikonisys annonce que Hospitex International a atteint un nouveau record de production dans son usine de Sesto Fiorentino, ayant reçu une commande soudaine et urgente pour la production de 24.000 flacons CYTOfast Biobank.



Grâce à ce conservateur universel pour le prélèvement d'échantillons biologiques, compatible avec la cytologie, les diagnostics FISH et la biologie moléculaire, le client a pu participer à un programme international majeur de dépistage du papillomavirus.



Cette performance indique que le potentiel de production de Hospitex est supérieur à 500.000 unités par mois réparti en deux équipes, et ce, sans tenir compte des gains de productivité potentiels par des investissements en matière d'automatisation.





