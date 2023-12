Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ikonisys: placement privé pour un million d'euros information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - La société de diagnostic cellulaire Ikonisys annonce avoir levé un million d'euros par voie de placement privé auprès d'investisseurs privés et institutionnels italiens, afin de renforcer ses ressources financières pour accompagner sa dynamique de croissance en 2024.



Ces ressources lui permettront de soutenir le lancement de la commercialisation de ses solutions par Biocare Medical aux États-Unis, et d'étendre la commercialisation des produits de Hospitex, d'abord en Europe, puis aux États-Unis.





