Ikonisys : introduction en bourse réussie

(CercleFinance.com) - Ikonisys, société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. Le conseil d'administration a fixé le prix dans le cadre de l'OPO et du placement global à 5,75 euros par action. L'introduction en bourse permet à la société de réaliser une augmentation de capital de quatre millions d'euros via l'émission de 700.000 actions ordinaires nouvelles. La capitalisation boursière d'Ikonisys s'élèvera à environ 55 millions d'euros à l'issue de l'offre, et le flottant représentera 7,3% du capital. Le début des négociations sur Euronext Growth Paris est prévu le 19 juillet.

