Ikonisys : Hospitex International conclut un partenariat avec Allianz Value pour lancer le premier programme de dépistage à grande échelle dédié au diagnostic oncologique des voies urinaires en Italie

Paris, le 29 février 2024 – 7h30 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui la collaboration d’Hospitex International avec Allianz Value, société du groupe Allianz S.p.A. spécialisée dans la mise en œuvre de solutions de protection sociale et de services de prévention et de santé à domicile, pour la mise en œuvre du premier programme de dépistage à grande échelle dédié au diagnostic du cancer des voies urinaires grâce aux kits urinaires d'Hospitex, en Italie.





Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys et Alessandro Nosei, Directeur Général d'Hospitex et responsable du développement de Hospitex Solutions - Urine24, ont déclaré : « Il s'agit d'une étape importante que nous venons de franchir, qui démontre une fois de plus la pertinence de combiner nos expertises uniques, ce qui se matérialisera officiellement et prochainement lors de la clôture de l’acquisition d’Hospitex par Ikonisys [...] ».