Ikonisys : des débuts difficiles en Bourse

(CercleFinance.com) - L'action Ikonisys se traitait nettement en-dessous de son prix d'introduction lundi pour son premier jour de Bourse, une déception qui témoigne d'une certaine lassitude de la part des investisseurs face à la frénésie d'IPO qui touche Euronext Paris depuis quelques mois. Après être tombé jusqu'à 3,60 euros, le titre se traite actuellement à 3,75 euros, soit près de 35% en dessous de son prix de vente. La 'medtech' spécialisée dans le diagnostic cellulaire avait fixé le prix de son introduction à 5,75 euros, ce qui devait lui conférer une capitalisation boursière de 55 millions d'euros. Le montant total de son offre représente, de son côté, quatre millions d'euros. Son entrée en Bourse porte à 46 le nombre de sociétés 'medtech' désormais cotées sur Euronext. Basée aux Etats-Unis, en France et en Italie, Ikonisys s'est spécialisée dans la détection précoce des maladies cancéreuses à travers un microscope à fluorescence numérique entièrement automatisé. La saison des IPO qui bat actuellement son plein à Paris ne devrait pas se terminer dans l'immédiat puisque de nouveaux dossiers sont en préparation, comme le spécialiste de la livraison Colis Privé ou encore le géant français du cloud OVH.

Valeurs associées IKONISYS Euronext Paris -33.04%