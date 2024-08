Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ikonisys: augmentation de capital par placement privé information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Ikonisys, entreprise spécialisée dans la détection des cancers grâce à une solution automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce avoir réalisé une augmentation de capital de 150.000 euros, par le biais d'un placement privé.



Elle a ainsi émis un total de 100.000 actions ordinaires nouvelles à un prix unitaire de 1,5 euro. Cette opération vise à élargir sa base d'actionnaires via des transactions ciblées, tout en renforçant ses ressources financières.



Le produit net de cette émission servira à soutenir les besoins en fonds de roulement de la société et à prolonger sa visibilité financière. Ikonisys se considère désormais en mesure de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.





Valeurs associées IKONISYS 1,47 EUR Euronext Paris -0,68%