Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ikea va rembourser les aides d'Etat obtenues pendant la pandémie Reuters • 16/06/2020 à 17:29









STOCKHOLM, 16 juin (Reuters) - Ikea a remboursé les aides financières versées par l'Etat serbe pour payer les salaires du personnel se retrouvant au chômage pendant le confinement, a annoncé mardi Ingka Group, le propriétaire de la plupart des magasins, indiquant qu'il entendait en faire de même dans d'autres pays. Le géant suédois de l'ameublement, qui rouvre graduellement ses magasins partout dans le monde, va également rembourser les aides reçues en Roumanie, en Belgique, en République tchèque, en Irlande, au Portugal, en Espagne et aux Etats-Unis. "Notre objectif principal est de simplement rembourser le soutien généreux apporté par les gouvernements aux entreprises pendant cette période difficile", a déclaré Tolga Oncu, le directeur des ventes d'Ingka Group, dans un courrier électronique. "Bien que personne ne sache comment les choses vont continuer à évoluer, nous avons maintenant une meilleure compréhension de l'impact de la crise sur notre business et nous avons donc décidé de rembourser, parce que c'est la bonne chose à faire". Le ministre roumain des Finances Florin Citu a remercié l'entreprise sur Facebook pour ne pas avoir utilisé 858.504 lei (environ 177.496 euros), utilisées pour couvrir le chômage technique entre le 17 mars et le 12 juin. Malgré les nombreux défis engendrés par la pandémie, les représentants d'Ikea "estiment que les résultats de l'entreprise seront meilleurs que ceux auxquels ils s'attendaient il y a quelques mois", a ajouté le ministre. "Par conséquent, Ikea a pris la décision de ne pas utiliser les fonds budgétaires de l'État", a-t-il précisé. (Anna Ringstrom et Luiza Ilie, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.