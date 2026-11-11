IIFL Finance atteint son plus haut niveau depuis deux mois grâce à l'accord conclu avec Blackstone

** L'action IIFL Finance IIFL.NS progresse de 2,3% à 641,60 roupies, son plus haut niveau depuis deux mois
** Blackstone BX.N va acquérir environ 16% d'IIFL pour environ 535 millions de dollars
** Jefferies (recommande de “conserver” le titre à 650 roupies) affirme que cette levée de fonds atténue les contraintes de capital, améliore les perspectives de relèvement de notation et porte le ratio de fonds propres Tier 1 à environ 26%
** L'analyse indique que cet apport de capitaux devrait soutenir une croissance plus forte et réduire les coûts de financement à terme
** Motilal Oswal (“Acheter”, objectif de cours de 850 roupies): l’arrivée de Blackstone renforce la gouvernance, l’accès au financement et les ambitions de croissance dans les prêts sur or et les prêts garantis; relève ses estimations de BPA pour les exercices 27 et 28 de 7% et 11% respectivement
** Six analystes attribuent en moyenne la note “Achat” au titre, avec un objectif de cours médian de 810 roupies – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 5,1%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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