IHS Markit : hausse de 17% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - IHS Markit publie au titre de son deuxième trimestre un BPA ajusté en hausse de 17% à 0,81 dollar, à peu près conforme au consensus, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 14% à 517,4 millions de dollars, pour des revenus en croissance de 15% à 1,18 milliard. 'Nous avons connu un nouveau trimestre vigoureux alors que l'ensemble de nos marchés finaux continuent de se redresser', affirme la société d'information et d'analyse économique, qui se déclare donc 'en voie de réaliser des résultats annuels solides'.

