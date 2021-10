IHS Markit : franchit une nouvelle étape avec S&P Global

(CercleFinance.com) - S&P Global et IHS Markit ont annoncé aujourd'hui avoir reçu de la Commission européenne (CE) une approbation conditionnelle de phase 1 pour leur fusion de 44 milliards de dollars, marquant une nouvelle étape importante vers le regroupement de ces deux sociétés.

Les sociétés ont également accepté de céder les activités d'IHS Markit Oil Price Information Services (OPIS), Coal, Metals and Mining (CMM) et PetroChem Wire (PCW) en réponse aux préoccupations soulevées par l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni.

' Une fois conclue, je m'attends à ce que la fusion de ces deux grandes entreprises permet d'accélèrer l'innovation au sein de nos services de base et génère de nouvelles opportunités passionnantes qui permettent d'alimenter les marchés de l'avenir ' a déclaré Douglas L. Peterson, président et chef de la direction de S&P Global.

' Une fois combinée, la nouvelle société fournira un ensemble plus large d'informations et d'idées qui stimuleront la croissance et la performance de nos clients. ' a ajouté Lance Uggla, président et chef de la direction d'IHS Markit.