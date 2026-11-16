 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IHG vise plus de 90 hôtels Indigo en Grande Chine
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 09:45

Ajouter Boursorama à vos sources

IHG a annoncé lundi l'ouverture de son 40e hôtel Indigo en Grande Chine, à Chongqing. Avec 53 établissements supplémentaires en développement, la région concentre environ 40% des projets mondiaux de l'enseigne.

L'ouverture de l'Hotel Indigo Chongqing Chaotianmen intervient après celles de Xi'an, Zhuhai et Ningbo en 2026. La marque haut de gamme du groupe britannique dépasse désormais les 200 hôtels en exploitation dans le monde.

Implantée en Grande Chine depuis l'ouverture de son premier établissement à Shanghai en 2010, Hotel Indigo prévoit de poursuivre son expansion dans la région.

"Pour Hotel Indigo, chaque nouvelle destination offre l'occasion de raconter une histoire de quartier différente. Nous restons déterminés à étendre notre présence en Grande Chine et à créer davantage d'occasions pour les clients de nouer des liens authentiques avec la culture locale", déclare dans un communiqué Rita Jiang, directrice commerciale et marketing d'IHG pour la région.

Trois prochaines ouvertures à venir

Parmi les 53 établissements en développement, IHG annonce les prochaines ouvertures des hôtels Indigo Jingdezhen Taoxichuan, Quanzhou Ancient City et Sanya Haitang Bay. Le groupe ne précise pour l'instant pas leur calendrier de mise en service.

A la Bourse de Londres lundi, l'action IHG gagnait 0,11%, à 180,45 dollars vers 9h45. Le titre progressait de 6,41% sur un mois et de 28,50% depuis le début de l'année 2026.

Valeurs associées

INTERCONT HOTELS
180,700 USD LSE +0,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    VUSIONGROUP : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.11.2026 10:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Un avvion de la compagnie Delta Air Lines décolle de l'aéroport de LaGuardia, le 14 novembre 2026 à New York ( AFP / kena betancur )
    Retour à la normale attendu lundi dans le ciel américain après une panne historique
    information fournie par AFP 16.11.2026 10:13 

    Le trafic aérien américain doit revenir à la normale lundi après la panne historique durant des travaux de modernisation d'infrastructures qui a cloué les avions au sol plusieurs heures vendredi et semé la pagaille dans les aéroports. Une suspension des vols aux ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Retour possible sur les supports
    VOLTALIA : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 16.11.2026 10:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Vue du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris, le 22 août 2014. ( AFP / Fred DUFOUR )
    La Bourse de Paris prudente avant une semaine déterminante pour l'IA
    information fournie par AFP 16.11.2026 10:10 

    La Bourse de Paris évolue prudemment lundi, avant une semaine ponctuée par l'entrée en Bourse historique d'Anthropic et les résultats trimestriels de Nvidia, dans la tourmente après la démission de emblématique patron. Vers 9H50 à Paris, le CAC 40 prenait 0,36 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,552 -2,61%
Pétrole Brent
95,02 -0,97%
CAC 40
8 392,13 +0,28%
2CRSI
17,62 -3,77%
VUSION
159,5 +6,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank