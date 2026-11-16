IHG vise plus de 90 hôtels Indigo en Grande Chine

IHG a annoncé lundi l'ouverture de son 40e hôtel Indigo en Grande Chine, à Chongqing. Avec 53 établissements supplémentaires en développement, la région concentre environ 40% des projets mondiaux de l'enseigne.

L'ouverture de l'Hotel Indigo Chongqing Chaotianmen intervient après celles de Xi'an, Zhuhai et Ningbo en 2026. La marque haut de gamme du groupe britannique dépasse désormais les 200 hôtels en exploitation dans le monde.

Implantée en Grande Chine depuis l'ouverture de son premier établissement à Shanghai en 2010, Hotel Indigo prévoit de poursuivre son expansion dans la région.

"Pour Hotel Indigo, chaque nouvelle destination offre l'occasion de raconter une histoire de quartier différente. Nous restons déterminés à étendre notre présence en Grande Chine et à créer davantage d'occasions pour les clients de nouer des liens authentiques avec la culture locale", déclare dans un communiqué Rita Jiang, directrice commerciale et marketing d'IHG pour la région.

Trois prochaines ouvertures à venir

Parmi les 53 établissements en développement, IHG annonce les prochaines ouvertures des hôtels Indigo Jingdezhen Taoxichuan, Quanzhou Ancient City et Sanya Haitang Bay. Le groupe ne précise pour l'instant pas leur calendrier de mise en service.

A la Bourse de Londres lundi, l'action IHG gagnait 0,11%, à 180,45 dollars vers 9h45. Le titre progressait de 6,41% sur un mois et de 28,50% depuis le début de l'année 2026.