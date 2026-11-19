Le groupe hôtelier compte renforcer son portefeuille, aussi bien sur le segment grand public avec l'ouverture de trois Holiday Inn Express en Espagne, que sur le haut de gamme avec l'arrivée d'InterContinental au Monténégro.

IHG a annoncé hier qu'il prévoit d'ouvrir trois hôtels Holiday Inn Express, son enseigne grand public, en Espagne. Cette expansion marque la première implantation de l'enseigne à Murcie et ajoute deux établissements à son portefeuille existant de neuf hôtels à Madrid. A terme, ces établissements devraient représenter un total de 477 chambres supplémentaires sur ce "marché de croissance stratégique". Avec 70 hôtels en exploitation et 17 établissements en développement, l'Espagne est le quatrième marché européen pour IHG.

En parallèle, le groupe hôtelier britannique a pour projet d'installer un InterContinental Resort à Tivat, au Monténégro, indique-t-il aujourd'hui. Attendu pour 2029, l'établissement comptera 169 chambres et sera situé en bord de mer, dans "l'une des destinations de luxe émergentes les plus dynamiques des Balkans", selon le groupe. Peu avant midi, le titre IHG recule de 0,36% à Londres, autour de 178 dollars.