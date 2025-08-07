IHG-Baisse du RevPAR aux USA au T2, "en bonne voie" pour atteindre ses objectifs

InterContinental Hotels Group (IHG)

IHG.L a fait état jeudi d'une baisse de son revenu par chambre disponible (RevPAR) aux États-Unis au deuxième trimestre, alors que les incertitudes économiques érodent les dépenses de consommation des ménages dans le marché clef du propriétaire d'Holiday Inn.

Le groupe hôtelier britannique a déclaré que le RevPAR américain a baissé de 0,9% pour trimestre clos le 30 juin, contre une croissance de 3,5% au premier trimestre.

La croissance mondiale du RevPAR pour le premier semestre s'est établie à 1,8%, contre 3% il y a un an.

"Bien que certaines incertitudes macroéconomiques à court terme subsistent, beaucoup s'atténuent", a nuancé le directeur général d'IHG, Elie Maalouf, dans un communiqué.

Elie Maalouf a également déclaré qu'IHG reste en bonne voie pour atteindre les prévisions annuelles en matière de bénéfices et de résultats.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump à ses partenaires commerciaux et la montée des tensions géopolitiques ont ébranlé l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, alors que l'affaiblissement de la confiance des ménages menace d'inverser la trajectoire de reprise post-pandémique.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)