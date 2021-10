Ignace De Coene retourne chez DPAM en tant que gérant de fonds actions

(AOF) - Ignace De Coene a rejoint DPAM en tant que gérant de fonds actions. Il co-gèrera avec Jonathan Graas les stratégies actions thématiques US Dividend et agroalimentaire. Ignace De Coene est un professionnel en investissement avec une séniorité de plus de 25 ans. Il a débuté sa carrière en 1996 en tant que gérant et analyste sectoriel.

Il a travaillé pour le Groupe Fortis en tant qu'Investor Relations Manager jusqu'en 2007, date à laquelle il a rejoint DPAM (à l'époque : Petercam), où il était à la tête de l'équipe d'analystes buy-side, pour devenir ensuite gérant en charge des stratégies Agrivalue, World & EU Dividend à leur lancement. Après avoir rempli la fonction de responsable des fonds actions chez Quintet/Puilaetco, il rejoint DPAM pour co-gérer des stratégies qu'il connaît bien, les ayant co-gérées par le passé.

Accompagnant cette évolution, Jonathan Graas, gérant de fonds actions senior, élargit son champ d'activité en tant que co-gérant des stratégies durables et thématiques, aux côtés de Tom Demaecker et Dries Dury, également gérants de fonds actions seniors.