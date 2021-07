Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IGE+XAO : entouré avec le projet d'OPAS de Schneider information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - IGE+XAO bondit de 14% après l'annonce par Schneider Electric de son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) en numéraire sur les actions IGE+XAO qu'elle ne détient pas, soit environ 31,9% du capital social, au prix de 260 euros par action. L'OPAS ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition. Son dépôt devrait intervenir en septembre, et sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, elle devrait se tenir au cours du mois d'octobre. Schneider Electric a également l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu'elle ne détient pas dans l'hypothèse où il détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote d'IGE+XAO après l'offre.

Valeurs associées IGE PLUS XAO Euronext Paris +14.16%