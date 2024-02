Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IDSud: vers un projet d'OPRA information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La société d'investissement IDSud annonce son intention d'initier un projet d'offre publique de rachat (OPRA) visant ses propres actions inscrites sur Euronext Growth Paris, opération qui constituera 'une opportunité de liquidité pour les actionnaires'.



L'OPRA serait rémunérée en actions ordinaires Française des Jeux (FDJ), à raison de cinq actions FDJ contre une action IDSud. La société détient 2.797.064 actions FDJ, soit 1,46% des actions composant le capital de La Française des Jeux.



L'OPRA serait déposée auprès de l'AMF au second trimestre 2024, sous réserve de l'adoption des résolutions nécessaires à une réduction de capital par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) qui devrait se réunir avant le 30 avril.



IDSud a été par ailleurs informée que l'Indivision Luciani envisage d'initier, sous réserve de la réalisation de l'OPRA, une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant le solde des actions qu'elle ne détiendrait pas après la réduction de capital envisagée.





