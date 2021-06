Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDSud : projet d'OPRA déposé auprès de l'AMF Cercle Finance • 02/06/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce avoir été saisie d'un projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA), offre soumise à l'octroi par l'AMF d'une dérogation, devenue irrévocable, à l'obligation de déposer un projet d'offre publique au bénéfice de la famille Luciani. IDSud s'engage irrévocablement à acquérir en vue de les annuler un maximum de 536.503 actions, soit 59,74% du capital de la société, par la remise de quatre actions Française des Jeux qu'elle détient en portefeuille pour chaque action IDSud apportée à l'offre. La famille Luciani, qui détient 387.521 actions, soit 43,15% du capital et 59,83% des droits de vote, a fait part de son engagement de ne pas apporter ses titres à l'offre, à l'exception de Jérémie Luciani qui a l'intention d'y apporter ses 31.472 actions.

Valeurs associées IDSUD Euronext Paris 0.00%