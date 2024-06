Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IDSud: projet d'OPRA déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que la Banque Hottinguer, agissant pour le compte de la société IDSud, a déposé auprès d'elle un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA), en vue de les annuler, projet qui avait été annoncé le 6 février dernier.



La société d'investissement s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 138.717 de ses propres actions, soit 28,04% de son capital, chaque action apportée étant rémunérée par la remise de cinq actions Française des Jeux et un versement numéraire de 1,75 euro.



La famille Luciani (71,96% du capital et 83,66% des droits de vote) n'a pas l'intention d'apporter ses titres à l'offre, mais le groupe Franklin Finance (17,29% du capital et 10,05% des droits de vote) s'est engagé à y présenter la totalité de ses actions.





Valeurs associées IDSUD 170.00 EUR Euronext Paris 0.00%