Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Idsud: feu vert de l'AMF au projet d'OPRA information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) déposé par Banque Hottinguer, agissant pour le compte d'Idsud. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre.



La société Idsud s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 138.717 de ses propres actions, soit 28,04% de son capital, chaque action apportée étant rémunérée par la remise de cinq actions FDJ et un versement numéraire de 1,75 euro, en vue de les annuler.



L'indivision Luciani envisage de déposer, sous réserve de la réalisation de cette offre et au cours du second semestre 2024, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Idsud qu'elle ne détiendrait pas à l'issue de la réduction de capital.





Valeurs associées IDSUD 161,00 EUR Euronext Paris 0,00%