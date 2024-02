Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IDSud: expert indépendant désigné pour l'OPRA information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - La société d'investissement IDSud annonce que son conseil de surveillance a désigné le cabinet BM&A, représenté par Pierre Béal, en qualité d'expert indépendant dans le cadre du projet d'OPRA visant ses actions qui a été annoncé le 6 février dernier.



Sa mission s'étendra à l'OPAS qui serait ensuite initiée par Jérémie Arnould-Luciani et Marie-Thérèse Luciani qui forment une indivision. Au regard de la taille actuelle du conseil de surveillance, il a été décidé de ne pas constituer un comité ad hoc.



L'OPRA serait déposée sous réserve de l'adoption des résolutions nécessaires à une réduction de capital non motivée par des pertes par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires et après la purge du délai d'opposition des créanciers.





Valeurs associées IDSUD Euronext Paris +106.67%