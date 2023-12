Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDSud: cession d'actions de la Française des Jeux information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - IDSud annonce la cession, hors et sur le marché, de 543.300 actions de la Française des Jeux (FDJ), soit 0,28% du capital de l'opérateur de jeux d'argent, pour un prix de cession total d'un peu plus de 18 millions d'euros (soit un prix moyen par action de 33,18 euros).



Le directoire, en accord avec le conseil de surveillance, a décidé d'affecter partiellement le produit net de cession à la reconstitution des capitaux propres d'IDSud ainsi qu'à la réduction de son endettement financier.



'Le coût de l'endettement indexé sur l'EURIBOR, alimenté par les incertitudes liées au contexte macroéconomique et international, imposaient de réduire l'endettement', explique IDSud, qui conserve 1,46% du capital et 1,94% des droits de vote de la FDJ.





