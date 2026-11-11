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IDP, copropriétaire de l'IELTS, bondit de 16 % après une nouvelle amélioration de l'offre de Blackstone
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 07:32

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par Kumar Tanishk et Jasmeen Ara Islam Shaikh

L'action de la société australienne IDP Education IEL.AX a bondi de plus de 16% mercredi après que le copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS a déclaré qu'il étudiait une offre de rachat améliorée de Blackstone BX.N , l'évaluant à environ 833,7 millions de dollars australiens (573,34 millions de dollars).

Voici quelques détails:

  • L'offre de 3 dollars australiens par action représente une prime de 20% par rapport à la précédente offre de Blackstone et est nettement supérieure à l'objectif de cours médian des analystes de 2,04 dollars australiens établi par LSEG. Malgré cela, l'action IDP a continué à s'échanger en dessous du dernier prix d'offre.

  • Il s’agit de la troisième tentative de Blackstone pour racheter la société. IDP avait précédemment rejeté des offres à 2,30 et 2,50 dollars australiens par action, estimant qu’elles sous-évaluaient la société et qu’elles avaient été formulées à un moment "hautement opportuniste".

  • IDP a indiqué que son conseil d’administration n’avait pas encore décidé s’il soutiendrait cette proposition non contraignante et a précisé qu’il n’y avait aucune certitude quant à la réalisation de la transaction. Blackstone n’a pas souhaité faire de commentaire.

  • Cette offre améliorée est "suffisante pour entamer des discussions et probablement pour ouvrir les comptes, mais pas assez pour une recommandation", a déclaré à Reuters David Tuckwell, directeur des investissements chez ETF Shares.

  • "Blackstone acquiert une plateforme mondiale leader sur son marché à un niveau cyclique bas", a ajouté Tuckwell, soulignant que la copropriété d’IDP dans l’IELTS en fait un actif rare et générateur de trésorerie.

  • IDP détient IELTS en copropriété avec le British Council et Cambridge University Press & Assessment, et place des étudiants dans des universités en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Irlande.

  • L'initiative de Blackstone intervient après un fort ralentissement du secteur de l'éducation internationale. En août, IDP a annoncé une chute de près de 75% de son bénéfice net annuel statutaire et a prévu une baisse de son résultat d'exploitation pour l'exercice 2027.

  • L'action IDP a clôturé en hausse de 16,3% à 2,57 dollars australiens, atteignant son plus haut niveau depuis fin juin et enregistrant sa meilleure journée depuis le 22 septembre.

  • Le titre avait atteint un plus bas historique en septembre et a perdu environ 55% depuis le début de l’année, malgré la forte hausse enregistrée mercredi.

(1 $ = 1,4541 dollar australien)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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