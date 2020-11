Idinvest Partners lance le FCPI Idinvest Patrimoine 2020

(AOF) - Idinvest Partners, filiale d'Eurazeo, lance le FCPI Idinvest Patrimoine 2020. L'investissement dans ce FCPI, qui bénéficie du Label « Relance », permet aux particuliers de participer à la concrétisation de projets d'entreprises françaises et européennes, tout en offrant une réduction d'impôt sur le revenu en 2020. « Le fonds investira dans 20 à 30 sociétés innovantes, identifiées par Idinvest après une étude approfondie comme étant les plus prometteuses de leur secteur », explique la société.

L'équipe de gestion, composée de 18 spécialistes, est expérimentée et sélectionne les entreprises sur la base de leur positionnement sur le marché?, leur potentiel de croissance, ainsi que le respect des critères ESG.

Cette année, l'investissement dans le FCPI Idinvest Patrimoine 2020 permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 23% de l'investissement réalisé avant le 31 décembre 2020. Cette réduction a pour contrepartie la conservation des parts pendant la durée de blocage du fonds (comprise entre 7 et 9 ans à compter de la souscription). À la sortie, les investisseurs bénéficient également d'une exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux).

Le FCPI Idinvest Patrimoine 2020 est disponible auprès des partenaires habituels du groupe Eurazeo jusqu'au 31 décembre 2020, afin de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en 2020.

" Aujourd'hui plus que jamais, face aux immenses défis économiques que traversent la France et l'Europe tout entière, l'économie réelle a besoin d'être accompagnée et stimulée. Investir dans notre FCPI Idinvest Patrimoine 2020 permet aux particuliers de contribuer au soutien et à la croissance de nos entreprises françaises et européennes, de créer des emplois et de donner du sens à son épargne , a commenté Luc Maruenda, Partner d'Idinvest.