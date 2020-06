Idinvest Partners conclut une transaction secondaire majeure

(AOF) - Idinvest Partners a annoncé la vente d'un portefeuille d'investissement dans 12 sociétés en forte croissance (le « Portefeuille ») à un fonds privé nouvellement créé, Idinvest Growth Secondary SLP (le « Fonds »), financé par le marché secondaire du capital investissement. Le spécialiste du private equity précise que le Fonds et le Portefeuille continueront à être gérés par l'équipe d'Idinvest Growth & Venture, afin d'assurer une continuité dans la relation entre les sociétés du portefeuille et Idinvest et d'offrir une solution de liquidité conséquente aux investisseurs existants d'Idinvest.

Le Portefeuille est constitué d'investissements réalisés dans des sociétés en Europe et aux États-Unis, avec une spécialisation dans les secteurs de la technologie et du SaaS (logiciel en tant que service). Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

La transaction a été initiée avant la pandémie de Covid-19 et constitue l'une des plus grosses opérations secondaires réalisées en Europe depuis la crise.

" Nous sommes ravis des opportunités qui s'offrent à ces entreprises avec ce fonds qui nous place dans une excellente position pour créer de la valeur et leur offrir le soutien dont elles ont besoin pour générer une croissance future. Nous sommes heureux de pouvoir restituer des capitaux à nos investisseurs dans cet environnement difficile et nous tenons à les remercier pour leur soutien au fil des années " a déclaré Benoist Grossmann, managing partner d'Idinvest.