(AOF) - Issu de l'activité de capital investissement d'Omnes Capital, idiCo est une nouvel acteur du private equity et private debt, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers. Filiale du Groupe IDI, cette société de gestion vient renforcer son offre dans la gestion pour compte de tiers. idiCo investit dans les PME et ETI françaises au moyen de prises de participations minoritaires et majoritaires ou de financements obligataires afin de les accompagner dans une création de valeur responsable au travers de 3 stratégies principales : lower-mid cap, small cap et private debt.

idiCo lève de nouveaux fonds pour chacune de ces stratégies et le Groupe IDI investira aux côtés d'autres investisseurs dans chacun de ces fonds.

idiCo gère près d'1 milliard d'euros d'actifs réparti dans 31 investissements en portefeuille et a accompagné́ plus de 110 entreprises au cours de ces dernières années. La société de gestion intervient principalement dans les secteurs de la santé, des services B2B, des technologies et de l'industrie.