Idi : vers une entrée au capital de CDS Groupe

Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de capital investissement Idi annonce la signature d'un protocole exclusif en vue de son entrée au capital de CDS Groupe, l'une des principales plateformes de réservation hôtelière dédiée aux voyages d'affaires. Il investira environ 15 millions d'euros pour une participation minoritaire importante au côté du management qui reste majoritaire. Access Capital Partners contribuera au financement de l'opération par une dette unitranche. Basé en région parisienne et comprenant une trentaine de salariés, CDS Groupe a réalisé un volume d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2019 et connaît une croissance organique soutenue depuis plusieurs années.

