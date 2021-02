Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI : vers une cession des parts dans Winncare Cercle Finance • 22/02/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - L'IDI annonce entrer en négociation exclusive avec Siparex ETI pour la cession de sa participation au sein de Winncare, société européenne des dispositifs médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte d'autonomie. La société d'investissement accompagnait depuis 2014 Winncare dans sa conquête européenne. Cette opération permet à l'IDI 'd'obtenir un multiple supérieur à trois et de réinvestir en minoritaire confiant dans le potentiel de croissance du groupe'.

Valeurs associées IDI Euronext Paris +3.33%