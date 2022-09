Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Idi: hausse de 5% de l'ANR par action au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 10:26

(CercleFinance.com) - L'Idi revendique un actif net réévalué (ANR) au 30 juin 2022 à 622,5 millions d'euros, soit un ANR par action de 83,62 euros, en hausse de 4,7% sur un premier semestre 2022 'marqué par une activité soutenue et de bonnes performances des participations'.



'Durant cette période sept opérations ont été menées : une acquisition, cinq build up et une opération stratégique majeure avec Omnes et ses associés qui s'articulera autour de deux axes, Omnes et IdiCo', précise la société de capital-investissement.



L'Idi affiche un résultat semestriel positif de 30 millions d'euros, ainsi qu'une capacité d'investissement de 153,6 millions d'euros au 30 juin, permettant d'accompagner les projets engagés et de saisir le cas échéant les opportunités.