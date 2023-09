Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: hausse de 12% de l'ANR par action sur six mois information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - La société de capital-investissement IDI publie un actif net réévalué (ANR) par action de 97,73 euros à fin juin 2023, en hausse de 12,4% sur six mois, grâce à la bonne performance de son portefeuille de participations.



Cette progression intègre aussi pleinement la valeur de cession de Flex Composite Group à Michelin, cession qui, 'en réalisant plus de 12 fois son investissement, montre une nouvelle fois la pertinence du business model de l'IDI', selon la société.



L'IDI revendique aussi une croissance continue de ses fonds propres : au 30 juin, ils franchissent la barre symbolique des 700 millions d'euros, en progressant de 8,6% sur le premier semestre pour atteindre 730 millions.





