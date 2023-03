Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: hausse de 12% de l'ANR par action sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - La société de capital-investissement IDI affiche un actif net réévalué (ANR) au 31 décembre 2022 de 672,8 millions d'euros, soit un ANR par action de 89,45 euros, en hausse de 12% sur l'exercice écoulé.



Elle explique cette performance par la qualité du portefeuille disposant d'un fort pricing power et d'une capacité à surmonter les tensions inflationnistes, ainsi que par des cessions dans d'excellentes conditions de deux participations générant de forts retours.



Il sera proposé à la prochaine AG un dividende de 2,5 euros par action représentant 2,8% de l'ANR et présentant un rendement de 4,57% par rapport au cours moyen 2022. Ce dividende sera mis en paiement le 24 mai.





Valeurs associées IDI Euronext Paris +0.38%