IDI: hausse de 11% de l'ANR par action sur neuf mois

(CercleFinance.com) - La société de capital-investissement IDI fait état d'un ANR au 30 septembre 2023 de 724,5 millions d'euros, soit 96,85 euros par action, en léger retrait sur trois mois mais en augmentation de 11,4% depuis le 1er janvier dernier.



Le groupe revendique une année 2023 très active avec 14 opérations réalisées, dont la cession de Flex Composite Group, en réalisant plus de 12 fois son investissement. Au cours du troisième trimestre, il a réalisé une acquisition, une cession et deux 'build up'.



Par ailleurs, l'IDI va faire bénéficier à ses plus jeunes collaborateurs, directeurs de participations et analystes, d'un plan d'actions attribuées gratuitement, avec condition de co-investissement et de performance basée sur la croissance de l'ANR jusqu'à fin 2026.





