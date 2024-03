Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IDI: hausse de 10% du dividende ordinaire pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - La société d'investissement IDI annonce que sera proposé à son AG du 14 mai, une distribution de dividende de cinq euros par action, dont un dividende ordinaire de 2,75 euros, en hausse de 10%, et un dividende extraordinaire de 2,25 euros.



Cette distribution sera mise en paiement le 22 mai (détachement du coupon le 20 mai). Le dividende ordinaire ainsi proposé représente près de 3% de l'ANR, en ligne avec les objectifs, et présente un rendement de 4,57% par rapport au cours moyen 2023.



Au 31 décembre 2023, son ANR par action s'élevait à 96,86 euros, en croissance de 11,4% sur 'une très bonne année 2023 avec de bons résultats et une dynamique d'activité très soutenue avec 21 opérations réalisées'.





Valeurs associées IDI Euronext Paris +1.45%