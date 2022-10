Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Idi: Freeland Group acquiert Intervia information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - L'Idi annonce qu'avec son soutien financier et stratégique, Freeland Group poursuit sa stratégie active de consolidation du marché des services aux indépendants avec l'acquisition du groupe Intervia, sa cinquième opération de croissance externe en trois ans.



Cet acteur du portage salarial, qui représente un chiffre d'affaires annuel de plus de 35 millions d'euros s'est tourné depuis son lancement vers les métiers stratégiques et à forte valeur ajoutée de l'IT et du management de transition.



Capitalisant sur des synergies fortes, le nouvel ensemble devrait réaliser près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, positionnant ainsi Freeland Group comme le leader en France des services aux indépendants avec plus de 10.000 freelances clients.





Valeurs associées IDI Euronext Paris +3.40%