Idi: entrée au capital des activités d'Omnes

(CercleFinance.com) - L'Idi annonce avoir signé un accord sous conditions suspensives aux termes duquel il accompagnera, en tant qu'actionnaire minoritaire, Omnes qui réunira alors les activités d'infrastructure, de capital-risque et de co-investissement.



Parallèlement, il acquerra l'ensemble des activités de capital-investissement pour compte de tiers d'Omnes : small & lower mid cap equity, dette privée et transformation. La société, baptisée IdiCo, gèrera à la réalisation de l'opération près de 900 millions d'euros.



La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir dans le courant du dernier trimestre de l'année 2022, à l'issue de la levée des conditions suspensives (autorisation de l'Autorité française de la concurrence et agréments de l'AMF notamment).





