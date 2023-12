Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: cessions des parts dans Ateliers de France information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - L'IDI, RAISE Invest et Tikehau Capital annoncent la cession de leur participation majoritaire au sein du Groupe Ateliers de France, à un tour de table mené par les fondateurs et dirigeants qui avec 150 managers et salariés, en deviennent actionnaires majoritaires.



A cette occasion, le pôle Industries Culturelles et Créatives de Bpifrance, actionnaire historique, cède également sa participation et Bpifrance, via ses équipes Large Cap, entre au capital de la société aux côtés des fondateurs-dirigeants et d'un investisseur nord-américain.



Accompagné depuis 2017 par l'IDI, RAISE Invest, Tikehau Capital et Bpifrance, le Groupe Ateliers de France est le leader mondial du second oeuvre décoratif haut de gamme. Il compte près de 2300 employés dont 80% d'artisans hautement qualifiés.





