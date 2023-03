Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: cession du contrôle de Freeland information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - L'IDI annonce ce jour la cession du contrôle de Groupe Freeland à MML Capital, accompagné de Bpifrance, opération qui lui permet de réaliser un multiple d'investissement de 2,2 fois et un TRI d'environ 24% en un peu moins de quatre ans.



Convaincu du projet de croissance porté par l'équipe de management et du potentiel de la société, l'IDI indique réinvestir significativement au sein de cette nouvelle opération auprès du management et de ses nouveaux partenaires.



'Freeland est aujourd'hui devenu l'acteur incontournable sur le marché français des services aux indépendants avec un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros en 2022', met en avant le groupe d'investissement.





