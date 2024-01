Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IDI: cession des parts dans le magazine Point de Vue information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - L'IDI a annoncé jeudi avoir cédé sa participation dans le magazine Point de Vue, qui va être repris par Artémis, la holding patrimoniale de la famille Pinault qui détient déjà l'hebdomadaire Le Point.



Royalement Vôtre, l'éditeur du titre 'people', explique qu'Artemis - qui avait précédemment investi dans le magazine en juillet 2018 - a racheté les participations de l'IDI et d'Audacia, la société de Charles Beigbeder, afin d'en prendre le contrôle.



Cette opération intervient alors que la publication a vu la fréquentation de son site progresser de 117% entre 2022 et 2023 pour désormais atteindre 10 millions de visiteurs uniques.



Le magazine, qui se consacre essentiellement à l'actualité des familles royales, figure dans le top 10 des titres les plus vendus en France avec une audience papier de plus de trois millions de lecteurs.



Artémis compte renouveler sa confiance à l'équipe en place, actuellement menée par Adélaïde de Clermont-Tonnerre.





